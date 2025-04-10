Однако в заявлениях двух стран есть разногласия по этому вопросу.

В Панаме заявили, что правительство США признало суверенитет страны над Панамским каналом, однако неизвестно, полностью ли Вашингтон согласен с такой позицией, пишет The Hill.

В частности министр обороны США Пит Хегсет после частной встречи с панамскими чиновниками "признал суверенитет Панамы над Панамским каналом", сообщил журналистам министр общественной безопасности Фрэнк Абрего.

"А в испаноязычной версии совместного американо-панамского заявления, обнародованной поздно вечером во вторник, центральноамериканская страна заявила, что Хегсет "признал лидерство и неотъемлемый суверенитет Панамы над Панамским каналом и прилегающими к нему территориями". Но в английской версии заявления, обнародованной Пентагоном, эта фраза о контроле Панамы над водной артерией отсутствует", - подчеркнули в материале.

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Такие разногласия появились после заявлений президента США Дональда Трампа, который угрожал, что Вашингтон возьмет под свой контроль водный путь, чтобы защитить его от китайского контроля. В то же время в Панаме отрицают, что Пекин контролирует жизненно важный судоходный путь.

Также Хегсет заявил, что США "помогают вернуть Панамский канал из-под влияния коммунистического Китая", поэтому обе страны подписали соглашение об углублении сотрудничества в сфере безопасности между двумя государствами.

Когда у него спросили, признают ли США суверенитет Панамы над каналом, он ответил:

"Мы, безусловно, понимаем, что Панамский канал находится в Панаме, и защита панамского суверенитета от злонамеренного влияния является важной".

По его словам, когда Трамп сказал, что США вернут Панамский канал, то речь шла о том, что "мы возвращаем канал из-под китайского влияния, что предполагает партнерство с Соединенными Штатами и Панамой".

Хегсет добавил, что это партнерство будет предусматривать тренировки американских войск на панамской земле "по приглашению через ротационные совместные учения".

В свою очередь Абрего подчеркнул, что Панама не позволит разместить постоянные военные базы США на своей территории, но "будет продолжать сотрудничество с США в сфере безопасности".

"Ежегодно через Панамский канал проходит американских товаров примерно на 270 миллиардов долларов в год, или около 40 процентов американских контейнерных перевозок", - напомнили в The Hill.

Посягательство Трампа на Панамский канал - что известно

Как писал УНИАН, в начале марта президент США Дональд Трамп сделал заявления относительно Гренландии и Панамского канала. В частности он заявил о возвращении под контроль США Панамского канала.

"Мы заберем в свое пользование Панамский канал. Он был построен американцами для американцев", - сказал Трамп.

Также сообщалось, что Панама после визита госсекретаря США отказалась от сотрудничества с Китаем. В стране отметили, что Панама не будет продолжать соглашение от 2017 года с китайской инициативой "Пояс и путь", когда срок его действия закончится.

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