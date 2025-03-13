Однако этот план - на крайний случай. Параллельно готовятся планы по увеличению присутствия США в Панаме без применения силы.

Белый дом поручил Пентагону разработать варианты увеличения присутствия американских войск в Панаме для достижения цели президента Дональда Трампа по "возвращению" Панамского канала. Об этом пишет NBC News со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с планом.

На прошлой неделе, выступая перед Конгрессом, Трамп заявил, что для укрепления национальной безопасности США его администрация "вернет Панамский канал". Однако ни сам Трамп, ни представители его администрации так и не разъяснили, что означает это "возвращение".

Теперь же собеседники NBC News говорят, что Южное командование США разрабатывает потенциальные планы, которые варьируются от более тесного партнерства с панамскими силами безопасности до менее вероятного варианта силового захвата американскими войсками Панамского канала. При этом вопрос применения силы ставится в зависимость от того, насколько Панама будет готова сотрудничать с США.

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Официальные лица США сообщили NBC News, что командующий Южным командованием США адмирал Элвин Холси представил проекты стратегий министру обороны Питу Гегсету на этой неделе. Ожидается, что Гегсет посетит Панаму в следующем месяце.

Эти официальные лица также предупредили, что вторжение США в Панаму маловероятно и будет серьезно рассматриваться только в том случае, если не удастся достичь цели Трампа по восстановлению американского контроля над каналом.

По словам инсайдеров, в частных разговорах Трамп говорил своим советникам, что считает военное присутствие США в Панаме и на самом канале критически важным. При этом Трамп дал понять, что он хочет именно демонстративного присутствия военнослужащих США в зоне канала, чтобы таким образом показать американскую силу.

Как отмечает NBC News, сейчас в Панаме постоянно на ротационной основе находятся около 200 военнослужащих США. Частью их работы является помощь панамским силам безопасности в подготовке к борьбе с внутренними угрозами, вроде восстаний или беспорядков.

Захватнические посягательства Трампа

Как писал УНИАН, после вступления в должность президента Трамп анонсировал широкомасштабные планы территориальной экспансии. В частности он хочет присоединить к США Канаду. Причем почему-то хочет сделать ее одним целым штатом, хотя сама страна состоит из нескольких крупных провинций. Чтобы заставить Канаду вступить в состав США, Трамп развернул грубую торговую войну против нее.

Так же Трамп стремится присоединить к США остров Гренландия, являющийся самоуправляемой территорией в составе Датского королевства. Гренландцам он обещает военную защиту США и экономическое процветание, если они отделятся от Дании и станут частью Америки.

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