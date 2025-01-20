Президент Республики Панама Хосе Рауль Мулино отреагировал на новое обещание лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа взять под контроль Панамский канал.
Он опубликовал ответ на инаугурационную речь политика в своем микроблоге X. Мулино пишет, что канал является панамским, а его администрация и дальше будет оставаться под панамским контролем с соблюдением постоянного нейтралитета:
"В мире нет ни одной страны, которая бы вмешивалась в работу нашей администрации. Канал не был ничьей уступкой. Он стал результатом борьбы поколений, которая достигла кульминации в 1999 году в результате договора Торрихос-Картер, и с тех пор и до сегодня, в течение 25 лет, непрерывно, мы ответственно управляем им и расширяем его, чтобы служить миру и его торговле, в том числе Соединенным Штатам Америки".
Также панамский президент призвал обсуждать такие вопросы посредством диалога: "Не подрывая при этом наши права, полный суверенитет и право собственности на наш канал".
Посягательство Трампа на Панамский канал
Ранее американский президент уже обвинял Панаму в получении слишком большой платы с американских кораблей за прохождение по каналу. Также он заявлял о возможном влиянии Китая на его работу.
Во время инаугурационной речи политик снова повторил, что намерен "забрать" Панамский канал.