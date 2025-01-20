Он отрицает вмешательство Китая в работу его администрации.

Президент Республики Панама Хосе Рауль Мулино отреагировал на новое обещание лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа взять под контроль Панамский канал.

Он опубликовал ответ на инаугурационную речь политика в своем микроблоге X. Мулино пишет, что канал является панамским, а его администрация и дальше будет оставаться под панамским контролем с соблюдением постоянного нейтралитета:

"В мире нет ни одной страны, которая бы вмешивалась в работу нашей администрации. Канал не был ничьей уступкой. Он стал результатом борьбы поколений, которая достигла кульминации в 1999 году в результате договора Торрихос-Картер, и с тех пор и до сегодня, в течение 25 лет, непрерывно, мы ответственно управляем им и расширяем его, чтобы служить миру и его торговле, в том числе Соединенным Штатам Америки".

Также панамский президент призвал обсуждать такие вопросы посредством диалога: "Не подрывая при этом наши права, полный суверенитет и право собственности на наш канал".

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Посягательство Трампа на Панамский канал

Ранее американский президент уже обвинял Панаму в получении слишком большой платы с американских кораблей за прохождение по каналу. Также он заявлял о возможном влиянии Китая на его работу.

Во время инаугурационной речи политик снова повторил, что намерен "забрать" Панамский канал.

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