Российское вооружение снова засветилось в воздушном пространстве стран НАТО. И реакция стран-членов НАТО на падения или пролеты их территорией российских крылатых ракет или беспилотников-камикадзе, на первый взгляд, может казаться слишком спокойной, или слишком взвешенной. Однако она связана с тем, как трактуется фундамент коллективной безопасности - пятая статья Вашингтонского договора (агрессия против страны НАТО является агрессией против блока), а также противодействием пропаганде РФ.

С практической точки зрения, это понятие должно иметь три обязательных компонента

В пятой статье Вашингтонского договора говорится, что вооруженное нападение на одну из стран-членов НАТО означает автоматически такое же нападение на другие страны-члены НАТО. Соответственно, другие государства должны защищать то государство, которое стало жертвой агрессии. Ключевым здесь является практическое наполнение понятия "вооруженное нападение".

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С практической точки зрения, это понятие должно иметь три обязательных компонента.

Во-первых, это нападение должно осуществляться регулярными вооруженными силами третьей страны, то есть, это не должны быть террористы, или какие-то переодетые в военную форму боевики. Это должны быть военнослужащие вооруженных сил этой страны.

Во-вторых, действия страны-агрессора должны быть частью стратегического плана, согласованного высшим военным руководством указанного государства, чтобы НАТО не был втянут в войну, которую начал некий оппозиционный генерал.

И, в-третьих, этот план должен быть, кроме военного руководства, утвержден и высшим политическим руководством государства-агрессора, чтобы избежать ситуации, когда генералы начинают мятеж против политического руководства, провоцируя войну с Альянсом.

Альянс ни в одном из этих случаев дальше, чем политические консультации или диалог, не пойдет

Понятно, что ни в одном из инцидентов (падение дрона в Румынии, пролеты крылатых ракет) мы не можем говорить ни об одном из этих компонентов. Поэтому и страны НАТО не ссылаются и не будут ссылаться на пятую статью. Ведь для этого нет оснований.

Кроме того, такая спокойная реакция стран-членов НАТО связана с тем, что РФ стремится использовать такие инциденты, чтобы раскрутить свою пропаганду, спровоцировав Альянс на заявления или действия, связанные с пятой статьей Вашингтонского договора. Но, учитывая специфику термина "вооруженное нападение", Альянс ни в одном из этих случаев дальше, чем политические консультации или диалог, не пойдет. То есть практических шагов по активации пятой статьи не будет. Это и нужно российской пропаганде, чтобы показать, что НАТО не может себя защитить при наличии угрозы и дискредитировать Альянс.

Нынешняя позиция стран-членов НАТО в отношении российских провокаций является взвешенной

Изменение реакции НАТО возможно при условии, если действия России будут вкладываться в практическую трактовку понятия "вооруженное нападение", о чем уже указано выше. Тогда для блока это будет сигналом, что есть осознанная атака против системы безопасности Альянса и, соответственно, такие действия РФ будут требовать совсем другой реакции - не только вербальной и символической, но и практических действий. До того момента НАТО будет сохранять спокойную и уравновешенную позицию. Правильность этой позиции была доказана многими инцидентами.

К слову, такую же позицию заняла Польша относительно инцидентов с остатками ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Очевидно, что российскому и беларускому руководству было доказано, что в случае провокаций или нарушения границы со стороны нелегальных мигрантов, или беларуских вертолетов, или "вагнеровцев", поляки будут уничтожать нарушителей. А разбираться будут потом. То есть, поляки скажут, что это был либо пограничный инцидент, либо террористическое нападение и, в конце концов, все террористы были уничтожены, а российская пропаганда вынуждена будет либо признавать факты, либо отмалчиваться.

Поэтому нынешняя позиция стран-членов НАТО в отношении российских провокаций является взвешенной. Она показывает, что Альянс способен в измерении гибридного противостояния стратегически переигрывать РФ и не давать ей поводов усиливать гибридную агрессию против Запада и Альянса.

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива