Москва заявляет, что Украина сбила самолет из западной системы ПВО.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки не считают достоверными заявления России о том, что Украина сбила российский Ил-76 в Белгородской области.

Об этом заявил спикер Госдепа Ведант Патель на пресс-конференции, отвечая на вопрос российского журналиста. "Это тот же уровень достоверности доказательств, как и в случае, когда Россия утверждала, что Крым - ее, или что вся территория, которую она оккупировала в Украине принадлежит ей", - цитирует Пателя "Укринформ".

Он отметил, что страна-агрессор имеет большую историю распространения лжи и дезинформации, поэтому ее заявления об обстреле Лисичанска американскими ракетами HIMARS также нельзя проверить независимым образом.

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Падение Ил-76 под Белгородом: что известно

Напомним, 24 января в Белгородской области упал российский самолет Ил-76. Оккупанты заявили, что на борту этого самолета находились 65 украинских военнопленных, которых планировали обменять.

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что обмен действительно готовили, украинская сторона доставила военнопленных россиян на оговоренное место.

Диктатор Путин обвинил в сбитии самолета Украину, заявив, что был использован ЗРК Patriot или европейская система противовоздушной обороны.

Украина требует провести международное расследование инцидента. Глава разведки Кирилл Буданов отметил, что Россия до сих пор не предоставила достаточных доказательств того, что на борту действительно находились украинские военнопленные.

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