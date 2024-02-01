Утверждается, что на месте крушения самолета нашли 116 фрагментов двух ракет.

В России объявили, что самолет Ил-76 в Белгородской области 24 января сбили из американского комплекса Patriot. Соответствующее заявление сделал ️Следственный комитет России со ссылкой на заключения "проведенных в ходе следствия экспертиз" и на "изъятые с места происшествия фрагменты".

"Согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что на месте крушения самолета нашли 116 фрагментов от корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

Падение Ил-76 в России 24 января - актуальное

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не предоставила достаточных доказательств своих утверждений по катастрофе с самолетом Ил-76 24 января:

"Если все так, как они говорят, то первое, что они должны были сделать, - это показать жуткую картину. Скажем, поле, усыпанное трупами. И показать это всему миру".

В РФ настаивают, что на борту самолета находились десятки украинских военнопленных, и что самолет сбила Украина.

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