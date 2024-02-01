Украина продолжает требовать международного расследования инцидента.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что пока у него нет оснований считать, что на борту сбитого Ил-76 находились украинские военнопленные, как и нет аргументов отрицать это.

"Мы требуем международного расследования. Что касается тел военнопленных — если бы они реально были на борту, они бы точно были рядом с обломками, и Россия бы это использовала. Этого не произошло — так что нечего было показывать, наверное. Я чувствую дежавю - один в один совпадение с трагедией в Еленовке. Снова попытка запустить информационную кампанию против нашего государства с использованием военнопленных", - заявил омбудсмен "Голоса Америки" в ответ на вопрос, что удалось выяснить за последнюю неделю.

По его словам, это не первая и не последняя информационная кампания, россиян против Украины. Лубинец предполагает, что эта катастрофа была направлена на дискредитацию военную помощь, которую получает Украина.

Видео дня

"Обратите внимание на мгновенность реакции со стороны чиновников, парламентариев РФ. Могут ли они так быстро без согласования реагировать? Через час после падения самолета спикер Думы уже сделал заявление. И обратите внимание, к кому они обращаются: Соединенные Штаты и Германия. Соединенные Штаты - на первом месте по оказанию военной помощи, Германия — на втором. Со своей стороны, я сразу написал срочное письмо на Организацию Объединенных Наций, а также в Международный комитет Красного Креста. Мы ждем результатов прозрачного всестороннего международного расследования", - рассказал омбудсмен.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области - главные новости

Как сообщал УНИАН, 24 января в Белгородской области РФ, упал военный транспортный самолет Ил-76. Страна-агрессорка почти сразу объявила, что на борту были украинские военнопленные, а сбили самолет бойцы ВСУ.

В ГУР не имеет достоверной и исчерпывающей информации о том, кто или что было на борту российского самолета. Представитель разведки Андрей Юсов подчеркнул, что самолет мог перевозить и боеприпасы, и пленных, которых использовали как живой щит.

Кроме того, Россия несмотря на свои заявления не проявляла готовности передать Украине тела пленных, которые якобы погибли в том самолете.

Вас также могут заинтересовать новости: