Ранее СМИ писали, что украинская разведка обучала повстанцев современной войне дронов.

Информация о том, что Украина помогла сирийским повстанцам свергнуть режим Башара Асада, не соответствует действительности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Parisien.

Зеленский отметил, что озвученная западными СМИ информация о таком сотрудничестве не является официальной.

"Сегодня мы говорим только о гуманитарной помощи Сирии. Мы действительно готовы помочь населению этой страны. Помочь с мукой, пшеницей, кукурузой, маслом. И действительно были контакты, и мы готовим такую гуманитарную помощь", - отметил Зеленский.

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Роль Украины в свержении режима Асада

Как писал УНИАН, когда сирийские повстанцы начали свое сенсационно молниеносное наступление против правительственных сил Башара Асада в Сирии в СМИ появилась информация о том, что Украина якобы помогла повстанцам подготовиться к атаке.

В частности газета Kyiv Post 1 декабря писала, что некоторые повстанцы прошли оперативную подготовку у специалистов спецподразделений группы "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Якобы их обучали тактике, разработанной во время войны в Украине, в том числе применению беспилотников.

Об определенном присутствии украинских разведчиков в Сирии издание писало еще летом.

Уже после свержения режима Асада авторитетная The Washington Post, ссылаясь на свои источники, писала, что украинская разведка направила около 20 опытных операторов дронов и около 150 fpv-беспилотников в штаб повстанцев в сирийском Идлибе за месяц до начала наступления.

Впрочем, по оценкам западных разведок, украинская помощь сыграла скромную роль в общем успехе повстанцев.

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