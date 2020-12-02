По словам родственницы Скрипалей, в Новую Зеландию они не уезжали, а оставались все это время на территории Великобритании.

Дочь бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля Юлия звонила родным в Ярославль и рассказала о здоровье отца.

Читайте такжеСкрипаль с дочкой под вымышленными именами переехали в другую страну (видео)Об этом сообщила российским СМИ ее двоюродная сестра Виктория. «Состоялся разговор с Юлией, она звонила в конце ноября. Юля находится в Великобритании, у нее все хорошо, только немного село зрение. У Сергея Викторовича в горле установлена стома (искусственное отверстие для дыхания.— ред.), и он находится под постоянным наблюдением медработника. Они живут не вместе, раздельно, иногда видятся», - рассказала агентству ТАСС Виктория Скрипаль.

По ее словам, Сергей Скрипаль чувствует себя нормально: «Он находится на каком-то государственном объекте в Англии. В Новую Зеландию они не выезжали, как были на территории Англии, так и остаются». Юлия не исключила, что может приехать в будущем с отцом в Россию, добавила Виктория.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей и Юлия Скрипали уехали в Новую Зеландию. Их родственники эту информацию отрицали.

Отравление Скрипалей: детали

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены разработанным в СССР веществом «Новичок» в марте 2018 года в Солсбери. После того как они были выписаны из больницы, их местоположение не раскрывалось. Расследование дела ведется до сих пор. В отравлении обвиняют российскую разведку. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту. Телеканал BBC летом выпустил мини-сериал о событиях в Солсбери.

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Автор: УНИАН