Европейские разведчики говорят, что таким образом российский президент помог Европе объединиться против него.

Во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин пытался объяснить ситуацию по отравлению оппозиционера Алексея Навального. Но разговор оказался настолько провальным, что это серьезно ухудшило отношения между Россией и Европой.

Читайте также"Это неприятно": в Германии призывают обезопасить Навального от опросов следователей РФОб этом пишет Business Insider со ссылкой на источники в европейских разведслужбах. Французские СМИ сообщали, что разговор между Путиным и Макроном состоялся на прошлой неделе. Они обсуждали отравление Навального в конце августа, после которого российского политика перевезли в Германию на лечение.

Источники рассказали изданию, что Путин уверял французского президента, что Навальный сам себя отравил, чтобы дискредитировать Россию. По словам разведчиков, эта попытка была настолько неловкой и унизительной, что она еще больше ухудшила и без того напряженные отношения между Москвой и европейскими столицами.

Неназванный чиновник из служб безопасности Франции сказал, что Макрон был взбешен. Хотя обычно он настороженно относится к прямой конфронтации с Россией.

"Относительно этих событий, европейские лидеры придерживаются определенных циничных взглядов на Путина.(...) Но у Макрона большое эго. Он считает себя человеком, с которым нельзя играть. Он ожидал, что ему скажут о том, что ситуация - это внутренняя проблема. Что возможно была проведена незаконная операция кем-то на низком уровне, и продолжается расследование. Возможно, он сказал бы, что чеченцы сделали это без его одобрения", - рассказал французский чиновник.

Он добавил, что разговоры с Путиным в прошлом были "неудовлетворительными, но достаточно правдоподобными". Поэтому европейским лидерам было труднее вступать с ним в конфронтацию. И Макрон рассчитывал, что Путин будет вести себя, как всегда. Но вместо этого он начал "нести полный бред о том, что Навальный сам принял смертельный яд, который можно найти лишь на хорошо защищенных российских военных базах".

"Мы знали, что такие нелепые, запутанные и часто противоречивые сигналы были инструментом Путина в решении проблем дома. Но чтобы такое говорить президенту Франции...", - добавил французский собеседник издания.

Читайте такжеSueddeutsche Zeitung: "Северный поток-2" разрывает Германию пополамПо словам чиновника, Макрон "взбесился". Он также добавил, что президент Франции теперь готов более решительно поддержать канцлера Германии Ангелу Меркель, если она решит отказаться от российского газопровода "Северный поток-2". Издание напоминает, что напряжение в отношениях между Западом и Москвой много раз грозило привести к срыву строительства ГТС.

В Германии представители служб безопасности отказались общаться с журналистами Business Insider. Но представитель контрразведки одной из стран Центральной Европы, который тесно работает с немецкими коллегами над проблемой России, сказал, что у ЕС может не быть выбора. И ему придется действовать более решительно.

"Макрон и Меркель сейчас политически очень заняты. Они злятся, что в такое положение их поставил Путин. И их еще больше злит то, что он это сделал с таким презрением к ним. Обвинения Германии и Навального в сборе всех доказательств разозлили Меркель. А утверждение, что Навальный сам себя отравил, довело Макрона до инфаркта. Но разговоры с немецкими коллегами дали мне понять, что выборы в США будут иметь большое значение для расчетов всех сторон", - сказал неназванный разведчик.

Он пояснил, что объединенная коалиция Германии, Франции и других стран ЕС может создать проблемы для Путина. Но решительное участие президента США сделало бы такое объединение более эффективным.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Позже Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы " Новичок" подтверждено данными трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань