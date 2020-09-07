В Германии готовы к обсуждению санкций против России, в том числе против "Северного потока-2".

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр готова к обсуждению санкций против России, в том числе и по недостроенного газопровода "Северный поток-2".

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я всегда говорила, что "Северный поток-2" - далеко не самый любимый мой проект", - отметила руководительница консервативной партии Христианско-Демократический союз.

"Для меня всегда было понятно, что здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины", - добавила Крамп-Карренбауэр.

От чего будут зависеть санкции

По ее мнению, дальнейшие шаги Германии зависеть от действий Москвы.

"Доказанное использования химического оружия ставит очень серьезные вопросы к российскому руководству", - считает руководительница минобороны ФРГ.

"Европа и мир ждут ответов на них", - подчеркнула она.

Что этому предшествовало

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

В марте 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым был отравлен Скрипаль, было разработано в России.

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Автор: УНИАН