Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что использование химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального ставит очень серьезные вопросы к руководству РФ.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе и относительно недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Об этом она заявила в интервью информагентству Reuters, сообщает Deutsche Welle.

"Я всегда говорила, что" Северный поток-2 "- далеко не самый любимый мой проект", - подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Министр добавила, что для нее всегда было понятно, что "здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины".

По ее мнению, дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказанное использование химического оружия ставит очень серьезные вопросы к российскому руководству, считает она.

"Европа и мир ждут ответов на них", - подчеркнула министр обороны.

Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно "Северного потока-2 ". В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

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Между тем 6 сентября в берлинской клинике Charite, куда 22 августа доставили российского оппозиционера Алексея Навального, сообщили, что состояние его здоровья не изменилось. Он подключен к аппарату ИВЛ и уже 18 дней находится в искусственной коме.

Что известно об отравлении Навального

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

В марте 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым был отравлен Скрипаль, было разработано в России.

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Автор: Виктория Токарева