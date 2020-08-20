Германия и Франция предложили помощь в лечении Навального
Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.
Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, передает DW.
"Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда", - сказала Меркель.
Меркель и Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального.
Макрон тоже предложил помощь в лечении российского оппозиционного политика.
"Мы готовы оказать всякую возможную помощь - с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища", - заявил президент Франции.
Меркель и Макрон подчеркнули, что требуют провести расследование обстоятельств отравления Навального.
Как пишет немецкое издание Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace, Навального планируют вывезти на лечение в Германию.
"По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию", - сказал представитель фонда.
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Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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