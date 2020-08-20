Германия и Франция предложили помощь в лечении Навального

Немецкие СМИ сообщили, что Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию.

Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, передает DW.

"Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда", - сказала Меркель.

Меркель и Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального.

Макрон тоже предложил помощь в лечении российского оппозиционного политика.

"Мы готовы оказать всякую возможную помощь - с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища", - заявил президент Франции.

Меркель и Макрон подчеркнули, что требуют провести расследование обстоятельств отравления Навального.

Как пишет немецкое издание Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace, Навального планируют вывезти на лечение в Германию.

"По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию", - сказал представитель фонда.

Читайте такжеОсобистий лікар Навального погодилась на пропозицію Кремля

Отравление Навального: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий