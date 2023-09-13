Рубен Мавик путешествовал с тремя коллегами из неправительственной организации Road to Relief в понедельник недалеко от Бахмута, когда в их автомобиль попал российский снаряд.

Немецкий сотрудник гуманитарной организации, который чудом избежал смерти после ракетного удара России по его конвою на востоке Украины, обратился к Берлину с просьбой "прислать больше танков" в Киев.

Выступая со своей больничной койки недалеко от линии фронта в восточном регионе Донбасса, Рубен Мавик призвал правительство Германии "присылать больше всего", пишет The Telegraph.

"Отправьте больше танков в украинскую армию, отправьте больше припасов. Эта война не окончена, она далека от завершения", - сказал он.

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Мавик путешествовал с тремя коллегами из неправительственной организации Road to Relief в понедельник недалеко от Бахмута, когда в их автомобиль попал российский снаряд, в результате чего машина перевернулась и загорелась.

Эмма Игуаль, основательница неправительственной организации, была убита в результате нападения вместе с Энтони Игнатом, канадским волонтером.

По данным неправительственной организации, 20-летний Мавик и Йохан Матиас Тир, шведский гуманитарный работник, выжили, но получили серьезные осколочные ранения и ожоги.

"Дорога помощи" была создана в прошлом году для помощи в эвакуации мирных жителей из прифронтовых населенных пунктов, а в последнее время расширила операции по доставке помощи в пострадавшие районы.

Мавик, фельдшер, сказал, что он работал волонтером в Украине, потому что "необходимо бороться с несправедливостью".

"Надеюсь, я не стану [инвалидом], надеюсь, что ко мне вернётся слух", - сказал он.

Помощь Украине от Германии - детали

Призыв Мавика к Берлину усилить свою поддержку прозвучал после того, как критики неоднократно обвиняли правительство Германии в том, что оно слишком медленно предоставляет Киеву ключевое вооружение.

Во время визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в украинскую столицу на этой неделе ее коллега Дмитрий Кулеба настаивал на поставке крылатых ракет Taurus, заявив, что не может понять, почему "время тратится впустую".

Внутренние оппоненты также призвали канцлера Германии Олафа Шольца снабдить Киев снарядами немецкого производства, дальность действия которых превышает 300 миль и которые запускаются с истребителей. Но немецкий лидер пока воздерживается от этого, ясно давая понять, что Берлин будет действовать только совместно с Вашингтоном в вопросах поставок оружия.

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