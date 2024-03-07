Президент Франции консультируется с политическими лидерами относительно поддержки Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе провел встречу в Елисейском дворце со своими предшественниками Франсуа Олландом и Николя Саркози. Во время общения обсуждались вопросы участия страны в войне в Украине, сообщает Le Monde.

По словам издания, Олланд признался, что в дипломатии - особенно с главой Кремля, который "понимает только демонстрацию силы", - лучше "не говорить, а делать то, чего ты не говорил".

"Чем меньше мы говорим, тем лучше мы делаем", - считает Олланд.

В свою очередь Саркози "ускользнул из дворца подальше от камер" и "был менее открытым". В Елисейском дворце заявили, что Макрон хотел "проконсультироваться" и "собрать мнения" своих коллег относительно этого большого геополитического кризиса.

"Для того, чтобы завоевать общественное мнение, считалось необходимым немного театрализации, чтобы понять, что недостаточная поддержка Киева означала бы капитуляцию перед Путиным. Приглашение, направленное двум бывшим президентам, было частью этого шоу, призванного вернуть Украину в центр дискуссии. После встречи с Олландом и Саркози президент собирается встретиться с лидерами основных оппозиционных партий", - пишет издание.

Помощь Франции Украине - последние новости

Поддержка Киеву со стороны Франции не имеет границ. Об этом во время встречи с лидерами парламентских фракций заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Ранее он сделал громкое заявление о возможности отправки наземных войск Франции в Украину. Это вызвало ажиотаж среди союзников страны и резкую критику со стороны ее противников.

Также на днях Макрон дерзко обратился к союзникам из-за войны в Украине. По его словам, союзникам Украины пора активизироваться, ведь "сейчас не время проявлять трусость".

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