Экс-президент США посоветовал гражданам больше заботиться о здоровье.

42-й президент США Билл Клинтон впервые рассказал о самочувствии после выписки из больницы, куда его госпитализировали в связи с инфекцией кровотока.

Видео появилось в Twitter экс-президента.

На камеру осунувшийся Клинтон, который уже находится дома, убеждает сторонников, что чувствует себя хорошо.

"Очень рад вернуться домой. У меня все замечательно, наслаждаюсь этой прекрасной осенней погодой", – сказал Клинтон, сидя посреди поляны.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

Он посоветовал гражданам больше заботиться о здоровье.

"Призываю вас, найдите время, чтобы прислушаться к своему телу и позаботиться о своем здоровье", – подчеркнул экс-глава США.

Как писали СМИ, 75-летнего экс-президента забрали в медицинский центр в Ирвине на прошлой неделе с "инфекцией, не связанной с COVID-19".

Причиной госпитализации стал сепсис, инфекция кровотока, которая, считают врачи, началась как инфекция мочевыводящих путей, передает CNN, ссылаясь на информацию медиков. Перед попаданием в больницу Клинтон жаловался на усталость.

Врачи сообщили, что экс-президенту вводили внутривенные антибиотики и жидкости.

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Автор: Яна Ставская