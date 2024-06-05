Вашингтон и другие западные столицы должны избегать повторения ошибок, допущенных в Украине

Было лишь вопросом времени, когда лидер КНДР Ким Чен Ын повысит свою популярность как члена современной "оси зла", возглавляемой Россией, Китаем и Ираном, в их скоординированной атаке на международный порядок, одобренный США. Об этом говорится в материале The Hill.

Отмечается, что Северная Корея уже поддерживала новое вторжение Владимира Путина в Украину, поставляя России баллистические ракеты, беспилотники и другое оружие.

"И на прошлой неделе, пока мир был сосредоточен на Украине, прокси-войне Ирана против Израиля и усилении угроз Китая против Тайваня, Северная Корея решила поднять голову и привлечь внимание. Она осуществила запуск военного спутника-разведчика и другие запуски с использованием технологии баллистических ракет, все это нарушает санкции ООН", - пишет издание. Видео дня

СМИ напоминает, что ракета дала осечку и упала. При этом, чтобы выразить свой гнев и скрыть свое смущение, Пхеньян запустил шквал других ракет вместе с серией словесных атак на Южную Корею и Соединенные Штаты.

"Запад с опозданием начинает понимать экзистенциальную угрозу демократическим ценностям и безопасности, которую представляет нечестивая кабала коммунистов, реваншистов и клерофашистов. Западные правительства приняли собственные совместные меры для координации стратегии, и хотя НАТО медленно реагирует на общую опасность, которую представляет новая агрессия Путина, сейчас коллективно оказывает больше военной и материальной помощи Украине, чем Соединенные Штаты", - говорится в статье.

При этом, по мнению автора, США играют традиционную роль лидера в НАТО и подают пример для подражания другим странам, "иногда неохотно".

"Если Тайвань не постигнет та же участь, что и Украину - неудача сдерживания США и Запада, массовая гибель людей и разрушение городов, бесчисленные страдания от военных преступлений России и преступлений против человечества - Вашингтон и западные столицы должны избегать повторения ошибок, сделанных в Украине", - резюмирует СМИ.

Ситуация в Тайване - последние новости

Президент США Джо Байден допустил применение силы, если Китай нападет на Тайвань.

По словам главы Белого дома, Вашингтон не хочет вмешиваться в конфликт Китая и Тайваня, однако не исключает, что может применить силу, при этом конкретная реакция США будет зависеть от обстоятельств.

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