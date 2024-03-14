Журналисты пишут, что Бербок была ошеломлена этим заявлением.

Лидер фракции СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) в Бундестаге Рольф Мютцених призвал заморозить войну в Украине. Министр иностранных дел Анналена Бербок ошеломленно слушала его заявления.

"Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну и закончить ее позже", - сказал он во время дебатов о передаче Украине ракет Taurus. Члены партии начали апплодировать, пишет Bild.

Политик заявил, что на кацлера Олафа Шольца несправедливо "навешивают ярлыки", в то время как он не только поддерживал Украину и обеспечивал безопасность ФРГ, но и "предотвратил российский ядерный удар". Речь идет о визите Шольца в Пекин в ноябре 2022 года, после которого Си Цзиньпин якобы попросил Россию не применять ядерное оружие.

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В итоге Бундестаг отклонил предложение оппозиционного блока отправить Украине ракеты. 495 проголосовали против, пятеро - воздержались. "За" выступили 190.

Шольц отказывается отправить Украине ракеты

Киев уже длительное время запрашивает у Берлина дальнобойные ракеты. Украина обещала использовать их только в пределах своих границ, однак канцлер Германии систематически отказывает из-за опасений, что украинские войска нанесут удары по России.

Ранее фракция ХДС/ХСС повторно вынесла на голосование этот вопрос, призвав правительство передать ВСУ ракеты в максимально возможном объеме и без проволочек.

Шольц также заявлял, что ответственно использовать Taurus можно лишь при участии немецких солдат, а для него это недопустимо, даже если солдаты не будут физически находиться на территории Украины.

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