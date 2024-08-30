Согласно правилам, власти страны должны задержать его.

В Кремле уверяют, что не переживают из-за поездки Путина в Монголию, которая является членом Международного уголовного суда.

Пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков сказал журналистам, что у Москвы "прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии". Он также подтвердил, что стороны обсуждали ордер на арест Путина.

"Нет, нет переживаний. Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились", - сказал пресс-секретарь Путина. Видео дня

Путин едет в Монголию

Вчера стало известно, что 3 сентября кремлевский правитель прибудет в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.

Как сообщал УНИАН, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из оккупированных территорий Украины.

Уже летом стало известно, что Путин не приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Москва настаивала на его участии, однако власти ЮАР не знали, что делать в ситуации, когда они обязаны арестовать своего гостя.

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