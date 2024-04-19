Премьер Венгрии в очередной раз подчеркнул, что его страна находится на стороне мира.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны находятся "в шаге от отправки своих военных в Украину". Об этом он сказал во время встречи своей партии "Фидес", передает hir.TV.

"Сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство. В Европе царит война, а в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со стороны всех и со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО хочет создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну, я разговариваю с ними, я их слышу, они видят войну как свою собственную и ведут ее как свою собственную", - отметил Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что Запад предоставляет Украине оружие и средства, однако ситуация не становится лучше, из-за чего, вероятно, могут отправить западные войска на защиту от вторжения РФ.

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"Мы находимся в одном шаге от того, чтобы Запад отправил войска в Украину. Это водоворот войны, который может затянуть Европу в бездну. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, - соблазн", - подчеркнул он.

По его словам, он не хочет того, чтобы Венгрия "снова стала игрушкой великих держав", поэтому выступает за мир и не начнет воевать в российско-украинской войне на любой стороне.

"Провоенные правительства, сеть брюссельских бюрократов, Джордж Сорос, наши провоенные левые, присылают миллионы долларов в Будапешт. Которые не скрывают, что хотят смены правительства в угоду своим клиентам. Они хотят провоенное правительство вместо мирного, марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону, вместо национального правительства", - отметил политик.

Орбан подчеркнул, что Венгрия должна защищать мир и безопасность своего народа и еще раз отрицает возможность войны.

"Мы должны бороться, мы должны защищать мир и безопасность венгерского народа, мы должны защищать наши экономические достижения, мы должны защищать наши семьи и особенно наших детей, чтобы Брюссель понял: нет миграции, нет гендеру, нет войне!" - сказал премьер.

В то же время министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиятро добавил, что "значительная часть европейских политических лидеров страдает от военного психоза".

"Они все считают, что они сами находятся в состоянии войны. Но дело в том, что это не так. Европа не находится в состоянии войны. На Европу не нападают... Подумайте о последствиях санкций, о войне с ценами на энергоносители. Подумайте о последствиях допуска украинского зерна. И вопрос: почему через два года, имея столько доказательств, они не признают своих ошибок?" - выразил в очередной раз свою антиукраинскую позицию венгерский министр.

Позиция Орбана относительно войны в Украине

Ранее Виктор Орбан заявил, что экс-президент США Дональд Трамп "не даст ни копейки" Украине в случае победы на выборах. По словам Орбана, Трамп является "человеком мира", чьи планы по укреплению мира совпадают с планами Венгрии.

"Он был первым президентом за долгое время, который не начал войну во время своего срока. Мы знаем из его президентства, что он человек мира, и сейчас он не скрывает своих взглядов, он ясно дал понять, что его цель - принести мир в войну между Россией и Украиной, и мы хотим не меньше, чем мира и прекращения огня", - сказал он.

Также Виктор Орбан призвал помочь ему "оккупировать Брюссель" во время выборов в Европарламент. Также он сравнил Европейский Союз с "имперскими оккупантами, которые доминировали в Венгрии на протяжении всей истории".

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