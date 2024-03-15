Премьер-министр Венгрии выступил с очередной резонансной речью в день годовщины революции 1848 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался мобилизовать поддержку электората во время праздничной речи в пятницу по случаю венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов. Об этом информирует AP.

В частности, Орбан призвал присутствующих помочь ему "оккупировать Брюссель" на выборах в Европейский парламент этим летом. Он также в очередной раз раскритиковал Евросоюз и сравнил его с "имперскими оккупантами, которые доминировали в Венгрии на протяжении всей истории". При этом, по словам политика, западный мир, в отличие от Венгрии, является источником "бескоренности и разрушения".

"Брюссель - не первая империя, которая положила глаз на Венгрию. Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель заберет их свободу. ... Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны занять Брюссель", - заявил Орбан.

Как отмечает издание, он также осудил иммиграцию и защиту прав ЛГБТК+, а также выразил приверженность национальной гордости и суверенитету - соответствующие тезисы "в значительной степени фигурировали в его комментариях к национальному празднику, которые часто носили тон предвыборной речи".

Виктор Орбан - последние заявления

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп "не даст ни копейки" Украине в случае победы на выборах президента США.

По словам Орбана, "если Америка не даст денег, то одни европейцы не смогут финансировать эту войну, и тогда война закончится".

Ранее Орбан создал в Венгрии новую службу для подавления инакомыслия. Новое агентство будет охотиться на политиков, журналистов и активистов, которые получают финансирование США.

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