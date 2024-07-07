Самолет скандального премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вылетел в Китай. Это произошло после визитов политика в Украину, РФ и Азербайджан.
Как сообщает венгерский портал 444 со ссылкой на данные сервисов радиолокационного слежения, борт сядет в Пекине в понедельник, 8 июля. По информации издания, военно-правительственный самолет Dassault Falcom 7X направлялся из Будапешта в Пекин. Вероятно, на борту находится Виктор Орбан.
Издание обратилось в канцелярию Орбана с просьбой о комментарии касательно вероятного визита в Китай. Ответа пока нет.
"Мирное" турне Орбана - что известно
Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл 5 июля в Москву после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Орбан назвал встречу с Путиным "особенной" и заявил, что "Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной".
В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такой визит Орбана. Там заявили, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.
"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - добавили в ведомстве.
Сегодня же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал "мирные шаги" по Украине на следующей неделе. Также он посоветовал политикам "пристегнуть ремни" .