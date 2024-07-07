На борту правительственного Dassault Falcom 7X может находиться опальный венгерский политик.

Самолет скандального премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вылетел в Китай. Это произошло после визитов политика в Украину, РФ и Азербайджан.

Как сообщает венгерский портал 444 со ссылкой на данные сервисов радиолокационного слежения, борт сядет в Пекине в понедельник, 8 июля. По информации издания, военно-правительственный самолет Dassault Falcom 7X направлялся из Будапешта в Пекин. Вероятно, на борту находится Виктор Орбан.

Издание обратилось в канцелярию Орбана с просьбой о комментарии касательно вероятного визита в Китай. Ответа пока нет.

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"Мирное" турне Орбана - что известно

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл 5 июля в Москву после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Орбан назвал встречу с Путиным "особенной" и заявил, что "Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной".

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такой визит Орбана. Там заявили, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - добавили в ведомстве.

Сегодня же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал "мирные шаги" по Украине на следующей неделе. Также он посоветовал политикам "пристегнуть ремни" .

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