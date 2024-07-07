По словам венгерского министра, такая критика не смущает его страну.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал "мирные шаги" в отношении Украины на следующей неделе. Также он посоветовал политикам "пристегнуть ремни".

Сначала он опубликовал сообщение в Facebook, где было объявлено о первой неделе венгерского председательства в ЕС.

"Теперь все могут быть уверены в том, что следующие шесть месяцев будут миссией мира, чтобы наконец обеспечить мир в нашем регионе", - сказал политик.

Видео дня

Позже на странице Сийярто появилось видео, на котором он заявил, что на этой неделе в Европе якобы было много провоенных политиков, которые "прятались и критиковали" премьер-министра Виктора Орбана за встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Эти нападки нас не сдерживают и не смущают. Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, которые поддерживают войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе", - порекомендовал глава венгерского МИД.

Известно, что перед этим Орбан в интервью для издания Die Weltwoche сообщил о "неожиданных встречах", однако не уточнил с кем именно они должны состояться. Однако в соцсети X он заявил, что с 8 июля продолжит усилия по урегулированию российско-украинской войны.

"Я провел переговоры в Москве с президентом Путиным. Моей целью было установление прямых каналов связи, начало диалога по скорейшему пути к мирному урегулированию. Я выполнил эти задачи. Дальше будет в понедельник", - написал политик.

Визит Орбана в Москву - что известно

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл 5 июля в Москву после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Орбан назвал встречу с Путиным "особенной" и заявил, что "Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной".

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такой визит Орбана. Там заявили, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - добавили в ведомстве.

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