Планировалось потратить эти средства на 2 млн артиллерийских снарядов.

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о предоставлении 5 миллиардов евро для закупки 2 млн артиллерийских снарядов для Украины в этом году. Как пишет Bloomberg, некоторые страны, включая Францию ​​и Италию, отказались брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам.

Ранее в этом году Кая Каллас выдвинула предложение о том, чтобы страны ЕС предоставили до 40 млрд евро военной помощи в 2025 году. Помощь будет добровольной, но участников будут призывать вносить взносы деньгами или оборудованием. После того, как несколько стран высказали возражения, дебаты на этой неделе были сужены, чтобы сосредоточиться на компоненте боеприпасов.

В то же время Италия и другие страны просят больше технических и финансовых подробностей и заявили, что инициатива все еще находится в разработке. Французские дипломаты заявили, что, хотя они разделяют цели усилий, приоритетом является реализация части ЕС в размере 18 миллиардов евро из кредитного пакета Группы семи для Киева.

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При этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал инициативу — и посетовал на препятствия из некоторых столиц ЕС. Он сказал, что многие страны "не выполняют должным образом" поставки оружия в Украину.

Тем не менее, другие представители критиковали преждевременную количественную оценки обязательств государств-членов до того, как было получено согласие на поддержу. Так, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что установление цифр "было сделано наоборот".

"Может создаться впечатление, что кто-то делает недостаточно, но готовность поддержать Украину есть, даже если сейчас ее трудно количественно оценить", — сказал Науседа журналистам.

Помощь Украине от ЕС

Ранее Европейская комиссия представила детали новой оборонной инициативы ЕС, по которой страны-члены будут иметь доступ к кредитам на 150 млрд евро. В рамках такой инициативы ЕС будет предоставлять Украине ежегодно 2 млн боеприпасов.

Также 20 марта Украина получила второй транш от ЕС, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

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