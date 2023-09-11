Около 40 миллиардов долларов застряли в индийских банках, и вывести их оттуда никак нельзя.

Россия фактически потеряла около 40 миллиардов долларов, которые она заработала на продаже нефти в Индию за последние месяцы. Вывести эти деньги из индийской финансовой системы оказалось просто невозможным, пишет Newsweek.

Издание отмечает, что катастрофа с "нефтерупиями" стала мощным ударом по попыткам президента РФ Владимира Путина обойтись без доллара США во внешней торговле.

Такие товары, как нефть, золото и пшеница, обычно продаются по всему миру в долларах США. Однако из-за санкций Запада финансовая система России была фактически изолирована от остального мира запретом на использование доллара в официальных международных транзакциях.

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Кремль пытался обойти это ограничение, продавая нефть в Китай и Индию за их местную валюту – юани и рупии соответственно. Побочной целью этого была попытка подорвать роль доллара США как основной мировой валюты.

Однако впоследствии выяснилось, что забрать заработанное с собой россиянам не удается. Особенно, что касается индийской рупии, оборот которой жестко контролируется правительством для поддержания внутренней финансовой стабильности в Индии. Вывести за границу миллиарды заработанных рупий россиянам просто не позволяют, а потратить их в Индии на нужные России товары невозможно – их нет в таком количестве.

По данным Reuters, в результате этих ограничений на банковских счетах в Индии вероятно застряло "российских" рупий в эквиваленте около 39 миллиардов долларов. На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что Москва уже потеряла надежду вывести эти деньги и будет их инвестировать в саму же Индию.

"В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные отрасли, куда их можно инвестировать", - сказал Лавров накануне агентству ТАСС.

В прошлом месяце бывший министр финансов России Михаил Задорнов, предположил, что невозврат этих доходов от экспорта в Индию является "прямой причиной обесценивания курса [рубля] этим летом".

"Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов в первом полугодии, а наш импорт из Индии оценивается примерно в 6-7 миллиардов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем вернуть эти рупии, потому что рупия является неконвертируемой валютой", – заявил он.

Отношения России и Индии - последние новости

Как писал УНИАН, в июле морские перевозки сырой нефти из России упали до самого низкого уровня с начала января. Рынок, потреблявший в день около 1,5 млн баррелей нефти, был почти полностью потерян для РФ. Связано ли это с невозможностью для россиян получить прибыль от этих поставок, непонятно.

Также мы рассказывали, что Индия намерена постепенно сократить свою зависимость от российского оружия, но этот процесс займет несколько десятилетий. Индия является крупнейшим импортером оружия в мире, но сейчас почти все ее оружейные контракты включают пункты о совместном производстве или передаче технологий.

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