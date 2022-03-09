Известная российская авиакомпания была вынуждена изменить маршруты полетов.

Очередная крупная российская авиакомпания - Utair - столкнулась с санкциями и с 10 марта временно прекращает выполнять рейсы в Калининград.

Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.

"В связи с оптимизацией расписания по рейсам с измененными маршрутами было принято решение о временном закрытии рейсов в Калининград с 10 марта. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета", - прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что ранее авиакомпания выполняла прямые рейсы из Калининграда, в том числе в Москву и Тюмень.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на украинскую территорию, враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, противник бомбил Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран мира, в том числе государства-члены Евросоюза, решили наказать российские власти за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что санкции, введенные ЕС, могут остановить почти всю гражданскую авиацию РФ.

Справка УНИАН. Utair - российская авиакомпания, четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". Осуществляет регулярные пассажирские и чартерные перевозки как в России, так и за рубежом, к тому же является крупнейшим оператором вертолетных перевозок в России.

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