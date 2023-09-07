Сделку должны закрыть в течение октября.

Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий British American Tobacco (BAT) официально заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России и Беларуси.

"Покупателем является консорциум во главе с членами руководства BAT в России, который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После завершения сделки эти предприятия будут известны как ITMS Group", - сообщается в заявлении компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в октябре. Ее сумму пока не разглашают.

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"После закрытия сделки BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никаких финансовых прибылей от текущих продаж на этих рынках", - отметили в компании.

В портфель BAT входят бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а также марки устройств для нагрева табака glo и стики neo.

Выход компаний из РФ - последние новости

Недавно сообщалось, что международная пивоваренная корпорация Heineken завершает выход с российского рынка, понеся убытки в 300 млн евро. Anheuser-Busch InBev-один из крупнейших производителей пива в мире продаст свою долю в российской AB InBev Efes. Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group также решила прекратить производство пива.

Несколько недель назад стало известно, что Domino’s Pizza закроет все свои заведения в России, став одной из первых крупных западных сетей быстрого питания, покинувших страну после того, как более года назад ушли Mcdonald's и Starbucks.

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