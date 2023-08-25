Цена покупки бизнеса Heineken Russia составляет 1 евро за 100% акций.

Международная пивоваренная корпорация Heineken завершает выход с российского рынка, понеся убытки в 300 млн евро.

"Heineken объявляет о завершении сделки по продаже своих подразделений в России Arnest Group. Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс, который Heineken начал в марте 2022 года по выходу из России, понеся ожидаемый общий ущерб в 300 миллионов евро", - говорится на сайте компании.

Отмечается, что цена приобретения бизнеса Heineken Russia составляет 1 евро за 100% акций. Все активы, включая 7 пивоварен в России, перейдут к новым собственникам.

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В компании также подчеркнули, что Heineken не будет оказывать поддержки бренду и не будет получать поступлений, роялти или комиссий из России.

Выход производителей пива из России

Как сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения РФ в Украину концерн Heineken обещал приостановить реализацию пива под брендом Heineken в России.

Тогда же датский пивоваренный концерн Carlsberg Group также решила прекратить производство пива под брендом Carlsberg в РФ. Он сразу объявил о прекращении инвестиций и экспортных отгрузок в адрес российской "дочки" — пивоваренной компании "Балтика".

В апреле один из крупнейших производителей пива в мире, Anheuser-Busch InBev, объявил, что продаст свою долю в Российской AB InBev Efes.

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