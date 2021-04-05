Москва снова ведет игру на грани войны в Украине. В течение последних нескольких недель она нарастила военные силы на севере оккупированного Крыма и вдоль украинской восточной границы. Российские чиновники в СМИ распространяют ложь о том, что якобы Киев готовит военное наступление и обстреливает мирное население на оккупированном востоке Украины.
"Все это может быть подготовкой нового наступления Кремля. Целью может стать захват Мариуполя или канала в Херсонской области, через который вода из Днепра течет в Крым. Или же Россия может попытаться ввести "миротворцев" в так называемые ЛНР и ДНР", - считает экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра вAtlantic CouncilДжон Хербст.
Он также допускает, что усиление российской агрессии может быть лишь попыткой заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки, а также испытать на прочность нового лидера США Джо Байдена.
Читайте такжеWP: США хотят, чтобы Россия понимала цену эскалации в УкраинеЕсли это так, тогда Байден прошел испытание. Вашингтон "бомбардировал" Киев телефонными звонками на протяжении всей прошлой недели. С украинскими коллегами говорили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. А потом сам Байден позвонил Зеленскому. Все они подтвердили свою поддержку Украины на фоне новых российских провокаций. Чтобы убедиться, что Кремль услышал сигнал, Милли также позвонил в Москву.
По мнению Хербста, действия американских властей сокращают шансы, что Россия осмелится нанести удар. Но ленивая реакция Берлина и Парижа, которые одинаково призывали Россию и Украину воздержаться от провокационных шагов, делает как раз противоположное. Вашингтону пора взять на себя большую лидерскую роль и объявить обусловленные санкции, которые будут введены против России в случае эскалации в Украине. Санкции могут затронуть главные банки, такие как "Внешэкономбанк". Но они точно должны касаться "Северного потока-2".
По мнению другого экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, нынешние угрожающие шаги России против Украины должны напомнить всему миру о зловещих российских действиях и намерениях. Ведь Украина - это лишь фронт российской войны против Запада. Дипломат также отметил, что Вашингтон дал четко понять, что поддерживает Киев.
"Кремль знает, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к еще более глубоким экономическим и адресным санкциям против России, еще большей боли и еще большей изоляции России и ее народа", - убежден Тейлор.
Старшийнаучный сотрудник Atlantic Council иэкономист Андерс Аслунд считает, что у Путина есть причины для военного наступления. Ведь в сентябре его ждут выборы депутатов Госдумы. А его любимая предвыборная тактика - это организация "маленькой победоносной войны".
Читайте такжеAtlantic Council: Западные СМИ неумышленно помогают вести войну против Украины"Российский президент - большой импровизатор, который любит вовремя проявлять инициативу на международной арене. Для него сейчас - безупречный момент, поскольку после инаугурации Байдена прошло не много времени и относительно мало ключевых чиновников заняли свои должности", - считает эксперт.
В свою очередь, эксперт Atlantic Coucnil Брайан Уитмор считает, что стягивание российских войск к украинской границе - это не изолированный процесс. Это часть более широкой экспансии Вооруженных сил РФ на западном фронте. Под угрозой не только Украина, но и страны-члены НАТО, такие как Литва, Латвия и Польша.
Россия модернизирует свою военную инфраструктуру и расширяет оборонную структуру в Калининградской области. Кремль также использует изоляцию Александра Лукашенко и уязвимость Беларуси, чтобы воплотить давнюю цель расширить военное присутствие в соседней стране. Москва и Минск недавно закончили учения, которые продолжались почти весь март. Более того, они запланировали рекордное количество таких совместных маневров на целый год, кульминацией которых станут масштабные учения "Запад 2021" в сентябре.
Таким образом, Москва сможет постоянно проводить ротацию войск на территории Беларуси, закрепляя тем самым фактически постоянное военное присутствие в стране. Москва и Минск также объявили о намерении построить совместные тренировочные центры на западе Беларуси. Поэтому США и НАТО должны рассматривать стягивание российских войск к украинской границе в более широком контексте расширения военных возможностей и активности РФ.
Между тем, британский и канадский политолог и историк украинского происхождения Тарас Кузьо не верит, что Россия решится на полномасштабное наступление. Потому что это приведет к долговременной войне, которая окончательно уничтожит российские войска с Западом.
"Владимир Путин, скорее, пытается повторить ловушку, которую он создал для президента Грузии Михеила Саакашвили в 2008 году, когда провокации с Южной Осетии привели к интервенции грузинских войск в сепаратистский регион. Это дало России оправдание для военного вторжения "ради защиты своих граждан" и чтобы унизить Саакашвили", - считает эксперт.
Читайте также"Им мир на Донбассе не нужен": Кравчук о намерениях РоссииРоссия была бы рада спровоцировать Украину аналогичным образом. Как и в Грузии, Кремль раздал сотни тысяч российских паспортов жителям оккупированных районов на востоке Украины. А на протяжении последних недель подконтрольные Кремлю СМИ начали громогласно обвинять Киев в подготовке наступления.
Однако, есть много ключевых различий между Грузией и Украиной, которые ставят под сомнение эффективность такой российской тактики. В Грузии заметным конкурентом Саакашвили был пророссийский Бидзина Иванишвили. В Украине нет такого же лояльного к Кремлю политика, который способен одержать победу на парламентских или президентских выборах. Украина также в разы больше, чем Грузия. Для российского вторжения и оккупации понадобится половина армии РФ, которой придется иметь дело с серьезным сопротивлением со стороны Вооруженных сил Украины, а также партизанских операций. Москва больше не сможет отрицать, что она ведет войну против соседней страны. Цена в измерении жизней, денег и международной изоляции будет катастрофической для России.
Стягивание войск России к границе Украины
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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