Эксперты допускают, что Москва может попытаться оправдать свое откровенное вторжение необходимостью введения "миротворческой миссии".

Москва снова ведет игру на грани войны в Украине. В течение последних нескольких недель она нарастила военные силы на севере оккупированного Крыма и вдоль украинской восточной границы. Российские чиновники в СМИ распространяют ложь о том, что якобы Киев готовит военное наступление и обстреливает мирное население на оккупированном востоке Украины.

"Все это может быть подготовкой нового наступления Кремля. Целью может стать захват Мариуполя или канала в Херсонской области, через который вода из Днепра течет в Крым. Или же Россия может попытаться ввести "миротворцев" в так называемые ЛНР и ДНР", - считает экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра вAtlantic CouncilДжон Хербст.

Он также допускает, что усиление российской агрессии может быть лишь попыткой заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки, а также испытать на прочность нового лидера США Джо Байдена.

Читайте такжеWP: США хотят, чтобы Россия понимала цену эскалации в УкраинеЕсли это так, тогда Байден прошел испытание. Вашингтон "бомбардировал" Киев телефонными звонками на протяжении всей прошлой недели. С украинскими коллегами говорили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. А потом сам Байден позвонил Зеленскому. Все они подтвердили свою поддержку Украины на фоне новых российских провокаций. Чтобы убедиться, что Кремль услышал сигнал, Милли также позвонил в Москву.

По мнению Хербста, действия американских властей сокращают шансы, что Россия осмелится нанести удар. Но ленивая реакция Берлина и Парижа, которые одинаково призывали Россию и Украину воздержаться от провокационных шагов, делает как раз противоположное. Вашингтону пора взять на себя большую лидерскую роль и объявить обусловленные санкции, которые будут введены против России в случае эскалации в Украине. Санкции могут затронуть главные банки, такие как "Внешэкономбанк". Но они точно должны касаться "Северного потока-2".

По мнению другого экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, нынешние угрожающие шаги России против Украины должны напомнить всему миру о зловещих российских действиях и намерениях. Ведь Украина - это лишь фронт российской войны против Запада. Дипломат также отметил, что Вашингтон дал четко понять, что поддерживает Киев.

"Кремль знает, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к еще более глубоким экономическим и адресным санкциям против России, еще большей боли и еще большей изоляции России и ее народа", - убежден Тейлор.

Старшийнаучный сотрудник Atlantic Council иэкономист Андерс Аслунд считает, что у Путина есть причины для военного наступления. Ведь в сентябре его ждут выборы депутатов Госдумы. А его любимая предвыборная тактика - это организация "маленькой победоносной войны".

Читайте такжеAtlantic Council: Западные СМИ неумышленно помогают вести войну против Украины"Российский президент - большой импровизатор, который любит вовремя проявлять инициативу на международной арене. Для него сейчас - безупречный момент, поскольку после инаугурации Байдена прошло не много времени и относительно мало ключевых чиновников заняли свои должности", - считает эксперт.

В свою очередь, эксперт Atlantic Coucnil Брайан Уитмор считает, что стягивание российских войск к украинской границе - это не изолированный процесс. Это часть более широкой экспансии Вооруженных сил РФ на западном фронте. Под угрозой не только Украина, но и страны-члены НАТО, такие как Литва, Латвия и Польша.

Россия модернизирует свою военную инфраструктуру и расширяет оборонную структуру в Калининградской области. Кремль также использует изоляцию Александра Лукашенко и уязвимость Беларуси, чтобы воплотить давнюю цель расширить военное присутствие в соседней стране. Москва и Минск недавно закончили учения, которые продолжались почти весь март. Более того, они запланировали рекордное количество таких совместных маневров на целый год, кульминацией которых станут масштабные учения "Запад 2021" в сентябре.

Таким образом, Москва сможет постоянно проводить ротацию войск на территории Беларуси, закрепляя тем самым фактически постоянное военное присутствие в стране. Москва и Минск также объявили о намерении построить совместные тренировочные центры на западе Беларуси. Поэтому США и НАТО должны рассматривать стягивание российских войск к украинской границе в более широком контексте расширения военных возможностей и активности РФ.

Между тем, британский и канадский политолог и историк украинского происхождения Тарас Кузьо не верит, что Россия решится на полномасштабное наступление. Потому что это приведет к долговременной войне, которая окончательно уничтожит российские войска с Западом.

"Владимир Путин, скорее, пытается повторить ловушку, которую он создал для президента Грузии Михеила Саакашвили в 2008 году, когда провокации с Южной Осетии привели к интервенции грузинских войск в сепаратистский регион. Это дало России оправдание для военного вторжения "ради защиты своих граждан" и чтобы унизить Саакашвили", - считает эксперт.

Читайте также"Им мир на Донбассе не нужен": Кравчук о намерениях РоссииРоссия была бы рада спровоцировать Украину аналогичным образом. Как и в Грузии, Кремль раздал сотни тысяч российских паспортов жителям оккупированных районов на востоке Украины. А на протяжении последних недель подконтрольные Кремлю СМИ начали громогласно обвинять Киев в подготовке наступления.

Однако, есть много ключевых различий между Грузией и Украиной, которые ставят под сомнение эффективность такой российской тактики. В Грузии заметным конкурентом Саакашвили был пророссийский Бидзина Иванишвили. В Украине нет такого же лояльного к Кремлю политика, который способен одержать победу на парламентских или президентских выборах. Украина также в разы больше, чем Грузия. Для российского вторжения и оккупации понадобится половина армии РФ, которой придется иметь дело с серьезным сопротивлением со стороны Вооруженных сил Украины, а также партизанских операций. Москва больше не сможет отрицать, что она ведет войну против соседней страны. Цена в измерении жизней, денег и международной изоляции будет катастрофической для России.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Перевод: Лесь Дымань