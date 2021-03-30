Скорость будет играть для военных альянса главную роль, но танки до сих пор на много дней застревают на границах из-за бюрократии.

Сложные таможенные формы, плохие мосты и отсутствие дорог. Если НАТО захочет быстро отправить войска в страны Балтии в случае вспышки там войны, ему придется иметь дело с большими препятствиями.

"Военная мобильность критически важна для эффективного сдерживания", - говорится в предисловии нового исследования на тему обороны союзников в Балтии.

Речь идет о необходимости перемещать свои войска быстрее, чем это делает враг. Только это позволит политическим лидерам вовремя сдержать кризис. Иначе придется лишь смириться с потерей территорий, - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Автор этого исследования хорошо знает, о чем пишет. Ведь им выступил Бен Ходженс, командовавший армией США в Европе до 2017 года.

Читайте такжеВ НАТО признают, что Россия ужесточила агрессивную политику за рубежом, несмотря на давление союзниковПосле вторжение армии России в Крым в 2014 году он и его войска отрабатывали маневры, которые бы позволили максимально быстро защитить восточный фланг НАТО. От этого опыта у военных волосы стали дыбом. Заполнение всех необходимых таможенных форм и заявок заняло вечность. Дороги и мосты не были предназначены для транспортировки тяжелой техники. Как-то Ходжес застрял в тоннеле вместе с танками.

После своей отставки он продолжил работать над улучшением ситуации. В новом исследовании для Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis) его соавтором выступил другой военный, который после 2014 года полностью развернул стратегию НАТО. Генерал Генрих Браусс был главным оборонительным планировщиком альянса до 2018 года. Под его эгидой все оборонительные планы были пересмотрены и изменены в соответствии с требованиями гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

Браусс боялся, что Москва может похожим образом дестабилизировать страны Балтии, а затем начать полномасштабную атаку. Регион - "Ахиллесовая пята" НАТО, которая имеет неспособную обороняться армию, прямую границу с Россией, а также достаточно большое российское меньшинство. Москве хватит 60 часов, чтобы окружить три столицы, о чем свидетельствуют симуляции RAND Corp за 2016 год.

Это большой вызов для НАТО. Если он вообще собирается защищать союзников на северо-востоке, ему стоит готовиться к российской атаке. Все главные решения за последние годы служили этой цели. Альянс создал группу быстрого реагирования из 5 тысяч солдат, которые могут добраться до зоны кризиса за несколько дней. Также в странах Балтии и Польше были размещены боевые группы, каждая из которых также имеет в своем распоряжении ядерное оружие для сдерживания.

Читайте такжеDie Welt: Украина может объяснить Германии, почему нужен призыв в армиюМежду тем, НАТО работает над развитием своих возможностей перебросить около 50 тысяч дополнительных сил за месяц. На американском побережье Атлантического океана был создан новый командный центр для морского транспорта, а в немецком городе Ульм - для наземного транспорта в Европе. Но, конечно же, остается еще очень много вызовов, которые НАТО не может преодолеть. Их Ходжес и Браусс подробно описали в своем исследовании вместе с рядом экспертов.

В общем, они оценили 5 сценариев развертывания войск альянса. Два из них касаются стран Балтии, где наиболее возможна вспышка военного конфликта с Россией. Первый из сценариев предполагает транспортировку сил из норвежского порта в Осло через Швецию и Балтийское море в Эстонию. Ходжес и Браусс обнаружили, что задержка сил может продолжаться "3-4 недели". Потому что возможности шведских дорог и железной дороги очень малы. К тому же в стране почти нет вагонов для транспортировки тяжелого вооружения. В конце концов, Швеция - не член НАТО. Хотя в 2014 году она подписала соглашение о сотрудничестве с альянсом в сфере развертывания сил. Эти договоренности устраняют многочисленные юридические и политические препятствия.

Другой путь доставки войск в страны Балтии пролегает по суше: из Германии через Польшу в Литву. Силам НАТО придется пройти через узкий Сувальский коридор, ширина которого - всего 60 километров. На западе от него лежит российская Калининградская область, на востоке - Беларусь. Через коридор проходят только две дороги и одна железнодорожная линия. Таким образом, движение боевых подразделений через эту территорию придется тщательно планировать, чтобы не образовалась "пробка". Эксперты в этом контексте ставят вопрос о возможности возобновления старых военных объектов, которые остались после СССР, чтобы можно было облегчить проход к Балтии через Польшу. Например, можно было бы отремонтировать железнодорожный узел в Ополе.

Читайте такжеBloomberg: В ЕС продвигают более мягкий подход к России несмотря на войну в УкраинеОбеспечение войск всем необходимым: от еды до боеприпасов, - это тоже вызов. Во времена Холодной войны каждая дивизия была укомплектована так, чтобы она могла продвигаться автономно в течение 7 дней. Но сегодня об этом речь не идет. Запасы нужно разместить заранее. Эксперты также обнаружили, что подразделения НАТО в Литве даже не имеют права применять боевые патроны, чтобы защитить себя. Это запрещено законом, по крайней мере в мирные времена. Инфраструктурные объекты в стране часто в частных руках. Конечно, такое встречается и в других странах. Но в Литве собственниками иногда выступают граждане России.

Евросоюз мог бы сделать так, чтобы транспортировка военного оборудования через границы происходила быстрее. НАТО создал стандартизированную процедуру, которую ЕС уже принял. Но даже после этого на границе до сих пор нужно заполнить две формы. В придачу, процесс рассмотрения документов слишком медленный. ЕС требует на это пять рабочих дней. Для НАТО максимум - это три дня.

Брюссель также может помочь в обновлении дорог, мостов и тоннелей. В среднесрочном финансовом плане до 2027 года впервые предусмотрено выделение 1,5 миллиардов евро на обеспечение "военной мобильности". Эти деньги пойдут на проекты, которые также принесут пользу и гражданским. В НАТО говорят, что главные маршруты обеспечения войск уже определены. Однако, до сих пор нет списка приоритетов, которые бы можно было представить Еврокомиссии.

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Перевод: Лесь Дымань