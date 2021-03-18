Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявили, что никогда не признают оккупацию украинского Крыма Россией.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Великобритании, США, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии) и верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совместно осудили временную оккупацию Крыма Россией и поддержали начало "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.

Об этом говорится в их заявлении на сайте правительства Британии, которое в этом году председательствует в G7.

В частности, руководители внешнеполитических ведомств заявляют о своем единстве в осуждении постоянных шагов России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

"Сегодня, после семи лет неправомерной и незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Министры G7 отмечают, что Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия четко устанавливают фундаментальные принципы уважения территориальной целостности любого государства и запрет применения силы для изменения границ.

"Применив свою силу против территориальной целостности Украины, Россия определенно нарушила международное право и переступила через эти принципы", - сказано в заявлении.

"Мы однозначно осуждаем временную оккупацию Россией АРК и Севастополя. Попытка России узаконить это не признается и не будет признаваться. Мы осуждаем нарушения прав человека Россией на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию соблюдать ее международные обязательства, обеспечить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех лиц, незаконно взятых под стражу", - отмечается в заявлении.

Читайте также"Крымская платформа" получает все большую поддержку в мире – КулебаВ то же время руководители МИД стран-членов G7 приветствуют инициативу Украины начать международную крымскую платформу с целью консолидации усилий международного сообщества по Крыму.

«Крымская платформа»: что известно

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

23 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформы по деоккупации Крыма. В декабре Зеленский отметил, что создание "Крымской платформы" уже поддержали в Европе и Северной Америке.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

26 февраля Зеленский подписал указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя". Этим документом был создан оргкомитет по подготовке учредительного саммита "Крымской платформы".

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Автор: Виталий Саенко