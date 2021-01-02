Папа Римский Франциск выступил в пятницу, 1 января, со своей традиционной молитвой Ангел Господень, призвав к миру.
В своей речи он высказался за то, чтобы 2021 год стал годом "братской солидарности и мира для всех, годом, наполненным доверительными ожиданиями и надеждами", передает Vatican News.
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"Болезненные события, которыми был обозначен путь человечества в прошлом году, особенно, пандемия, учат нас, насколько необходимо интересоваться проблемами других и разделять их заботы", - сказал Папа Римский.
Он отметил, что мир является "не только отсутствием войны", но и "жизнью, наполненной смыслом", которая направлена "на личное исполнение во взаимообмене с другими".
"Мир сможем строить, если начнем пребывать в мире с самими собой и с теми, кто рядом, устраняя препятствия, мешающие нам заботиться о нуждающихся и живущих в нищете. Речь идет о развитии менталитета и культуры заботы, чтобы победить безразличие, культуру отбора и соперничество, которые, к сожалению, преобладают", – сказал Франциск.
Напомним, ранее стало известно, что Папа Франциск из-за проблем со здоровьем не будет возглавлять нынешние праздничные мессы. Как сообщила канцелярия Ватикана, у папы - невралгия седалищного нерва.
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