Однако глава Католической церкви проведет молитву "Ангел Господень" 1 января.

Папа Франциск из-за проблем со здоровьем не будет возглавлять нынешние праздничные мессы.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-центр Ватикана.

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"Вследствие болезненной невралгии седалищного нерва Святейший Отец сегодня вечером и завтра утром не будет возглавлять богослужение при кафедральном престоле базилики Святого Петра", – говорится в сообщении.

Однако глава Католической церкви проведет молитву "Ангел Господень" 1 января. Ее будут транслировать из Апостольского дворца.

Вместо Папы Франциска вечернюю и благодарственную молитву 31 декабря возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, а святую мессу 1 января – кардинал Пьетро Паролин.

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Автор: УНИАН