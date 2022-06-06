Личная охрана президента России готова за него "порвать глотку", отметил журналист.

В Российской Федерации не может произойти "дворцовый переворот", поскольку президент страны Владимир Путин - "больной параноик".

В РФ "никакой дворцовый переворот невозможен", рассказал журналист Аркадий Бабченко во время интервью главреду издания "Гордон" Олеси Бацман.

"...Вы слышали хоть про одного аятоллу в Иране, убитого трубкой? Нет, это табакеркой. Это совсем другие режимы, которые не допускают никаких дворцовых переворотов... Говоря на русском языке, он (Путин - Ред.) больной параноик...", - считает собеседник.

По его мнению, даже если бы план "дворцового переворота" созрел, то его физически не удалось бы воплотить в жизнь.

"...Вы посмотрите, как он (президент России - Ред.) даже со своим ближним кругом проводит совещания, когда ближайшие к нему люди - Шойгу (министр обороны Сергей Шойгу - Ред.), Сечин (глава "Роснефти" Игорь Сечин - Ред.), Иванов (экс-руководитель Администрации президента Сергей Иванов - Ред.) сидят от него за этим столом на расстоянии семи метров", - отметил Бабченко.

Журналист добавил, что личная охрана Путина - "это люди, которые готовы за него умереть и порвать глотку".

"...Поэтому чисто физически к телу будет сложно добраться", - поделился мнением собеседник.

Ранее российский социолог Игорь Эйдман спрогнозировал, что в РФ летом 2022 года могут быть приняты фундаментальные решения, в частности, возможна какая-то такая "ночь длинных ножей".

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