«Это абсолютная чушь», заверяет Песков.

В Кремле пообещали, что после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву, анонсированного на ближайшее время, поглощения Беларуси со стороны России не произойдет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, что планируют обсуждать президенты двух стран и как в Кремле относятся к заявлениям многих политических комментаторов о возможном слиянии РФ и Беларуси.

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Песков подчеркнул, что этот визит важен с учетом ситуации в Беларуси.

По его словам, отношения между двумя странами «особого партнерства» многосекторны и включают в себя торгово-экономическое сотрудничество, вопросы, связанные с задолженностями, вопросы поставок энергоресурсов, вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и Союзного государства.

Песков добавил, что также главы государств обмениваются мнениями по актуальным процессам, происходящим на Европейском континенте, и региональные конфликты.

На уточняющий вопрос УНИАН, будет ли создан единый эмиссионный центр, Песков сказал, что это существенный шаг на пути укрепления российско-белорусской интеграции.

«Мне не известно, чтобы эта тема предметно обсуждалась, и конечно, это вопрос воли двух стран. Пока такая воля не озвучивалась никем», - сказал Песков.

Союзное государство России и Беларуси

В начале сентября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по вопросу будущего Союзного государства.

В начале августа, накануне президентских выборов в Беларуси, Александр Лукашенко заявил, что создать совместное с Россией государство уже не выйдет.

Союзное государство - конфедеративное союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписан 8 декабря 1999 в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 после обмена ратификационными грамотами между и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко. В конце 2019 была утверждена дорожная карта более углубленной интеграции Беларуси в составе Союзного государства. На пути завершения образования Союзного государства как реального государственного образования стала позиция президента Беларуси Александра Лукашенко, который не хочет терять свою власть вследствие ликвидации Беларуси в рамках Союзного государства.

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Автор: Роман Цимбалюк