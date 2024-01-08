Аналитики объяснили, почему окружение Путина так трепетно относится к семьям ликвидированных в Украине оккупантов.

Кремлевские чиновники проводили отбор семей ликвидированных в Украине российских военных для рождественской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

На это в новом обзоре обратили внимание аналитики Института по изучению войны (ISW). Они отметили, что Путин на традиционной встрече продолжил показывать "опеку" военным и их семьями перед выборами президента, намеченными на март.

В Институте отметили, что встреча Путин с семьями ликвидированных оккупантов прошла в его резиденции в Ново-Огарево. Он подчеркнул "героизм погибших российских военнослужащих", которые " защищали интересы (России – ред.)".

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Аналитики отметили, что Путин делегировал ответственность за постоянную поддержку семей ликвидированных оккупантов чиновникам на всех уровнях по всей РФ.

А недавно, как отметили аналитики, Путин посетил некоторые мероприятия, на которых изображал из себя "милосердного лидера", заботящегося о благосостоянии российских военных, и показал способность удовлетворять просьбы и решать их проблемы.

Эксперты предположили, что Путин использует эти широко разрекламированные встречи как часть предвыборной кампании, поскольку российские военные и их семьи составляют значительный электорат. А их публичная поддержка Путина, как пояснили в Институте, является жизненно важной для Кремля, поскольку дает возможность представить российское общество, таким, которое в значительной мере поддерживающее войну против Украины.

Кроме того, Кремль тщательно отобрал семьи, которые были допущены на встречу с Путиным, чтобы минимизировать риск того, что они могут сказать или спросить о неудобных вещах. Аналитики в связи с этим напомнили, что Кремль проявил "чувствительность" к недавним публичным жалобам членов семей российских военных и прилагает усилия к цензурированию этих жалоб в публичном пространстве.

Аналитики подчеркнули, что по данным российских СМИ, на встречу к Путину допустили родственников пятерых убитых оккупантов, имеющих связи с российским правительством и военными. В частности, среди присутствующих была вдова бывшего оккупанта из Росгвардии, которая сейчас является председателем "Комитета семей воинов Отечества" в Балашихе и советником председателя Балашихи; вдова российского военного, которая работает председателем Тамбовского отделения созданного Кремлем "Фонда защитников Отечества"; члены семьи бывшего настоятеля храма при штабе ракетных войск стратегического назначения РФ, который ранее участвовал в конфликтах в Чечне и Сирии и был известен как "десантный священник".

Аналитики отметили, что Кремль практикует тщательный отбор тех, кто посещает публичные мероприятия с Путиным, а иногда одни и те же лица появляются на нескольких мероприятиях и это стандарт.

Удастся ли убрать Путина

Российский диктатор Владимир Путин будет отстранен от власти в результате государственного переворота из-за войны в Украине, которая "зашла в тупик", предупредил бывший руководитель ЦРУ Джек Девайн. По словам экс-главы ЦРУ, он не удивится, если российский тиран "исчезнет завтра".

Эксперты предупреждали, что Путин может не дожить до следующего дня рождения, поскольку он скорее покончит самоубийством, чем столкнется с унижением, связанным с переворотом.

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