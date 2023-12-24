Бывший американский разведчик считает, что Путин будет свергнут в результате государственного переворота.

Российский диктатор Владимир Путин скорее всего будет отстранен от власти в результате государственного переворота из-за войны в Украине, которая "зашла в тупик", предупредил бывший руководитель ЦРУ Джек Девайн. Как пишет The Sun, по словам экс-главы ЦРУ, он не удивится, если российский тиран "исчезнет завтра".

Эксперты предупреждали, что Путин может не дожить до следующего дня рождения, поскольку он скорее "покончит самоубийством", чем столкнется с унижением, связанным с переворотом.

Но вероятность переворота со стороны его ближайшего окружения возрастает, поскольку он сталкивается с перспективой "перманентного тупика" в Украине, считает Девайн.

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"Это будет сюрприз. Всегда есть то, что мы называем "черным лебедем" (теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия - УНИАН), который появляется ниоткуда. Путин может исчезнуть завтра, и я не удивлюсь, если какой-то элемент в правительстве решит, что он собирается принять исполнительные меры", - отметил он.

В то же время, добавил Девайн, если не будет "черного лебедя", проблемы Путина начнутся тогда, когда он зайдет в тупик, а именно это и происходит сейчас.

"Я не думаю, что это будет восстание. Я думаю, что это будет то, что мы можем назвать дворцовым переворотом".

Девайн считает, что Путин становится все более непредсказуемым и опасным - и его вторжение в Украину "посеяло его политический крах".

По его мнению, популярность тирана будет продолжать падать по мере продолжения войны, но это не остановит его ужасного курса, и российский лидер будет продолжать свою борьбу, "чего бы это ни стоило".

"Чем больше потерь и чем больше насилия видят российские граждане, тем меньше людей хотят участвовать в этом", - пояснил он.

"Ему будет трудно вербовать людей, но это все же Россия. Он найдет способ принудить, заманить. В конце концов, он создаст армию, но война будет становиться все менее популярной".

Девайн предупреждает, что конец конфликта "начинается только тогда, когда война заходит в тупик и обе стороны устали". Он отмечает, что Путина не удалось выгнать из Украины, но "застой - это не победа".

"Украинцы не собираются отдавать им территорию. Путин не собирается отступать. Но вы можете снизить температуру. Они должны свернуться, когда все поймут, что у Путина нет надежды на победу", - говорит экс-глава ЦРУ.

В то же время он предупреждает, что вряд ли Путин будет вытеснен обратно в Россию.

"Я думаю, что в следующем году мы увидим почти постоянную тупиковую ситуацию", - говорит Девайн.

Путин и война в Украине

В ноябре президент России Владимир Путин заговорил о мирных переговорах с Украиной. Как пишет The New York Times, Путину выгодно временно получить "замороженный фронт" в Украине и сохранить за РФ почти 20% украинских территорий, считают некоторые аналитики.

Как отмечал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Россия больше не может достичь своих военных целей в Украине, несмотря на значительные военные усилия. В то же время он предостерег от надежд на скорое прекращение войны, учитывая развитие событий, и от веры в то, что Путин изменит курс после его ожидаемого переизбрания 17 марта.

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