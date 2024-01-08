Всего российские захватчики потеряли 365 170 человек.

За минувшие сутки, 7 января, подразделения ВСУ ликвидировали на фронте еще 440 российских военных.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на утро, потери РФ в войне против Украины выросли до 365 170 человек. В частности, за последние сутки ликвидировано 440 российских военных.

Кроме того, уничтожены танки 6031 (+9), боевые бронированные машины-11194 (+14),

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артиллерийские системы – 8666 (+13), РСЗО - 953 (+2), средства ПВО ‒ 638 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6822 (+11), автомобильная техника и автоцистерны - 11542 (+19), специальная техника ‒ 1328 (+1), крылатые ракеты ‒ 1787 (+1).

В то же время не изменилось количество уничтоженных кораблей и катеров (23), самолетов (329), вертолетов – (324), подводных лодок (1).

В сообщении говорится, что потери противника пока уточняются.

Ситуация на фронте

7 января на фронте между украинскими защитниками и оккупационными войсками произошло 35 боевых столкновений. По данным Генштаба, на Купянском направлении силы обороны отразили две атаки оккупантов в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении, восточнее Тернов Донецкой области, отражены четыре атаки российской армии, на Бахмутском направлении отбили три атаки противника возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В то же время на Авдеевском направлении ВСУ не дают оккупантам окружить Авдеевку - отражено шесть атак захватчиков вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 – вблизи Первомайского и Невельского.

Продолжаются бои на Марьинском направлении - в районах Марьинки и Новомихайловки Донетчины отбили три атаки, на Запорожском направлении враг совершил безуспешную атаку западнее Вербового.

На Херсонщине ВСУ продолжают расширение плацдарма, но, несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить подразделения украинских защитников с занимаемых позиций.

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