В рамках спецоперации также были проведены рейды и в других странах ЕС.

В Нидерландах арестованы три человека по подозрению в уклонении от антироссийских санкций. В рамках расследования также были проведены рейды по этому поводу в Эстонии, Латвии, Германии и Канаде.

Ранее в этом месяце голландские власти арестовали трех человек в рамках масштабного расследования международной сети контрабандистов, которая предположительно работала для уклонения от санкций ЕС в отношении России, пишет Politico.

Служба финансовой информации и расследований Нидерландов заявила, что задержала трех человек в возрасте около 50 лет из Димена и Гааги. Аресты были произведены 9 января, рейды также прошли в Эстонии, Латвии, Германии и Канаде.

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Двое из подозреваемых были администраторами зарегистрированной в Нидерландах компании, созданной в 2017 году и которая экспортировала в Россию "технологическое и лабораторное оборудование" с потенциальными "военными целями", говорится в заявлении агентства Евроюст, которое помогало координировать расследование.

ЕС обрушивал на Россию волну за волной санкций после полномасштабного вторжения Кремля в Украину в 2022 году, но эти меры подверглись критике за то, что оставили слишком много лазеек.

Уклонение от антироссийских санкций

В октябре прошлого года голландский суд приговорил российского бизнесмена к 18 месяцам тюремного заключения за экспорт электронных товаров в Россию, заявив, что уклонение от санкций было его "моделью дохода".

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