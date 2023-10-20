В блоке планируют прийти к согласию относительно новых мер против страны-агрессора уже в следующем месяце.

С момента принятия последнего пакета антироссийских санкций ЕС уже прошло четыре месяца, и эта пауза уже вызвала беспокойство украинских властей.

Однако ожидается, что 21-22 октября страны Европейского союза начнут обсуждение очередного, уже 12-го с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк в X (Twitter).

"Так называемые "исповедальные разговоры" между Европейской комиссией и послами ЕС по 12-му пакету санкций против России начнутся в эти выходные. Цель – достижение договоренности в ноябре, хотя это, вероятно, произойдет в декабре", – утверждает журналист.

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Санкции ЕС против РФ - последние новости

21 июня в Европейском Союзе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Часть принятых санкционных шагов предлагала группа международная рабочая группа независимых экспертов по вопросам санкций в отношении России – санкционная группа Ермака-Макфола.

Новый пакет был направлен на устранение лазеек, которыми страна-агрессор пользуется для обхода санкций. В частности, было предусмотрено наказание для нейтральных стран за помощь россиянам с обходом санкций.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пауза после 11-го санкционного пакета ЕС "слишком затянулась", и призвал к усилению "совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций".

Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии УНИАН сообщил, что со стороны Европейской комиссии есть "положительные ответы" о продолжении работы над санкционными пакетами.

По данным на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, к этому времени Евросоюз применил санкции против 1210 физических лиц и 580 компаний в связи с вторжением РФ в Украину.

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