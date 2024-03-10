NYT отметило, что в течение нескольких недель в октябре 2022 года Белый дом был поглощен кризисом.

США готовили ответ на российский ядерный удар по Украине, но этот ответ был бы не симметричным.

Как пишет издание The New York Times (NYT), самая сильная озабоченность возможной ядерной атакой РФ пришлась на октябрь 2022 года. Тогда российский диктатор Владимир Путин заявлял, что может использовать ядерное оружие против Украины.

NYT отметило, что в течение нескольких недель в октябре 2022 года Белый дом был поглощен кризисом. Администрация президента США Джо Байдена опасалась, что Кремль может использовать тактическое ядерное оружие на фронте в Украине. Отмечается, что обеспокоенность в Белом доме была настолько большой, что оперативные группы отрабатывали даже сценарии ответа на этот шаг.

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У Байдена считали, что ответ должен быть "неядерным", но реакция должна была быть сильной, вероятно, "обычное нападение на подразделения, запустившие ядерное оружие".

Ядерные угрозы Путина

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин не раз угрожал Украине и Западуприменить ядерное оружие.

При этом, по решению Кремля, РФ переместила ядерное оружие в Беларусь.

Ранее мировые СМИ сообщили, что США в конце 2022 года готовились к ядерному удару РФ по Украине. В Вашингтоне учитывали некоторую разведывательную информацию.

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