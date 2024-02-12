В Минобороны страны отметили, что перед полномасштабным вторжением в Украину Путин тоже всех уверял, что у него нет таких намерений.

Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с Россией несмотря на заверения российского президента Владимира Путина в том, что он не собирается нападать на Польшу или страны Балтии.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Tagesschau. Певкур предупредил, что заявлениям Путина верить нельзя, напомнив, что тот за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину категорически отрицал такое намерение.

"Мы не будем менять наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту. Вы верите Владимиру Путину после того, что он сказал и как он вел себя на протяжении многих лет?",- задался вопросом он.

Министр отметил, что Эстония повышает готовность "и это то, что должен делать каждый".

Планы Путина на страны НАТО

В интервью Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что не рассматривает варианта нападения на Польшу, Литву, Латвию или Эстонию, поскольку они "его не интересуют".

Перед этим мировые СМИ начали муссировать тему вероятной войны РФ с НАТО. Издание Bild даже опубликовало возможный сценарий нападения РФ на НАТО. Согласно ему, Москва начнет готовиться к атаке уже в этом году. Сами же боевые действия начнутся в следующем.

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