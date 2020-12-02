Во Франции полсотни чрезвычайников с краном эвакуировали из квартиры 300-килограммового мужчину.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, чтобы освободить из квартиры жителя города Перпиньян, власти прибегли к крайним мерам. В частности, спасатели разобрали часть фасада дома и переместили пациента в специальный медицинский контейнер.
53-летний мужчина не вставал с пола почти год, с тех пор как упал с кровати.
В прошлом году его уже пытались эвакуировать, но пациент отказался покидать квартиру.
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