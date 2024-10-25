Из-за риска исков работодатели рассматривают новые правила проведения "посиделок", узнали журналисты.

Британия недавно ввела закон, который может положить конец корпоративным мероприятиям с алкоголем, поскольку он накладывает на работодателей новые обязательства - защищать сотрудников от сексуальных домогательств.

Как пишет Bloomberg, теперь компании должны заблаговременно выявлять возможные риски и принимать "разумные меры" для их предотвращения. Если будет подтверждено, что фирма не предприняла необходимых действий, ей могут присудить выплату на 25% больше, чем сумма любой компенсации, назначенная трудовым судом.

Говорится, что до сих пор работодатели должны были соответствующим образом реагировать на сексуальные домогательства, но обязательств по их предотвращению не было.

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Изменение произошло после того, как надзорный орган финансовых услуг лондонского Сити сообщил, что за последние три года количество случаев нефинансовых правонарушений возросло на 72%. Статистика обнародована после серии громких скандалов, в том числе обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против руководителя Хедж-фонда Криспина Оди.

Более того, по данным журналистов, проблема оказалась глубже: с сентября десятки женщин также заявили о домогательствах со стороны покойного владельца одного из крупнейших универмагов мира Harrods - египетского миллиардера Мохамеда Аль-Файеда.

"С принятием нового закона, уже недостаточно наличия (у компании, - УНИАН) политики по предотвращению сексуальных домогательств и предоставления обучения. Существует ли культура неподобающего флирта? Были ли ранее жалобы на сексуальные домогательства?" - сказал партнер по трудовым вопросам в Allen Overy Shearman Sterling LLP Робби Синклер.

Юристы сообщают, что бизнес уже меняет свои рекомендации, рассматривая определенные мероприятия как примеры социальных ситуаций с высоким риском. Речь идет, в частности, о корпоративах с алкоголем и поездках, во время которых менеджеры и младший персонал останавливаются на ночлег в отелях.

По словам представителя компании Slaughter and May Филипа О'Малли, некоторые предприятия уже начали использовать фишки на емкостях с напитками, чтобы ограничить количество алкоголя, которое потребляют сотрудники. При этом он отметил, что работодателям труднее всего контролировать ситуации с участием третьих лиц:

"Именно здесь мы наблюдаем введение кодексов поведения для мероприятий и установление нулевой толерантности, если кто-то находится в нетрезвом состоянии и ведет себя неподобающим образом по отношению к сотрудникам".

По данным Bloomberg, новый "профилактический" закон о защите работников появился на основе рекомендации парламентского отчета 2018 года, согласно которому сексуальное домогательство на рабочем месте является "распространенным и обычным". Законопроект был одобрен в прошлом году.

Авторы отчета в качестве примера привели благотворительный ужин Presidents Club в Лондоне в 2018 году. Тогда участники мероприятия, включая известных представителей бизнеса, политики и финансов, обслуживались хостесами в откровенной одежде, и, как утверждается, подвергались домогательствам и непристойным предложениям.

Одна из мер, не включенных в новый закон, заключалась в запрете соглашений о неразглашении, о чем говорилось в отдельном парламентском расследовании этого года. "Соглашения о неразглашении лишают жертву домогательств возможности высказаться, когда их заставляют покинуть организацию, защищая при этом нарушителя и позволяя ему продолжать свою карьеру", - сказано в отчете, опубликованном Комитетом казначейства.

Финансовый регулятор страны в пятницу сообщил, что 3% жалоб на сексуальные домогательства завершились соглашением сторон.

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Напомним, кандидата на пост президента США Дональда Трампа снова обвинили в сексуальных домогательствах. За две недели до выборов бывшая модель Стейси Уильямс заявила, что Трамп "облапал" ее в 1993 году. По данным BILD, экс-модель утверждает, что сейчас решила рассказать подробности инцидента, чтобы предотвратить избрание республиканца.

По словам модели, с Трампом ее познакомил бизнесмен Джеффри Эпштейн, а инцидент произошел в Trump Tower. Там, как утверждает женщина, Трамп "облапал" ее, и обменялся при этом с Эптштейном улыбками.

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