Инцидент якобы произошел в 1993 году в здании, принадлежащем Трампу.

Кандидата на пост президента США Дональда Трампа снова обвинили в сексуальных домогательствах. За две недели до выборов бывшая модель Стейси Уильямс заявила, что Трамп "облапал" ее в 1993 году.

Как сообщает BILD, экс-модель утверждает, что сейчас она решила рассказать подробности инцидента, чтобы предотвратить избрание республиканца.

Отмечаться, что с Трампом познакомил женщину ее друг - бизнесмен Джеффри Эпштейн.

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По словам модели, когда они зашли в Trump Tower, Трамп "облапал" ее - притянул ее к себе, ощупал руками всю ее грудь, талию и ягодицы. В это же время, по ее словам, она видела, как Трамп и Эптштейн обменялись улыбками. По мнению Уильямс, случившееся было какой-то "нездоровой игрой" между Трампом и бизнесменом. Вскоре после этого инцидента Эпштейн расстался с Уильямс.

"Я испытала стыд и отвращение, когда мы разошлись в разные стороны. Мне казалось, я снова чувствую повсюду его руки. И у меня было ужасное ощущение…, что это как-то срежиссировано. Я чувствовала себя куском мяса", — рассказала модель The Guardian.

По данным BILD, Уильямс впервые выступила с этим обвинениями на конференции организации Survivors for Kamala. Отмечается, что эта организация объединяет людей, переживших сексуальное или гендерное насилие, и проводит кампанию за избрание Камалы Харрис. В то же время, команда Трампа опровергает обвинения и называет это "фабрикацией".

Издание отмечает, что аналогичные обвинения против кандидата в президенты Трампа выдвигались и ранее. Так, заявление Стейси — одно из многочисленных, направленных против бывшего президента. Среди прочих случаев, Трампа обвиняют в неподобающих действиях по отношению к моделям, участницам конкурсов красоты, журналисткам и бывшим сотрудницам. В общей сложности более 20 женщин выдвинули подобные обвинения, включающие попытки поцелуев, домогательства и грубые прикосновения, что Трамп последовательно отрицал​.

"Ранее суд счел доказанным эпизод домогательства в середине 1990-х годов: тогда жертвой Трампа в одном из нью-йоркских универмагов стала писательница Джин Кэрролл", — пишет BILD.

Выборы в США 2024: последние новости

Напомним, кандидат в президенты США от демократической партии Камала Гаррис незначительно опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа, а именно 46% против 43%. По результатам шестидневного опроса, который завершился в понедельник, преимущество Гаррис над Трампом мало чем отличается от 45% до 42%.

По данным западных СМИ, борьба между кандидатами чрезвычайно напряженна, поскольку до выборов 5 ноября осталось всего две недели.

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