Белорусские власти подтвердили, что задержали Колесникову на границе с Украиной.

Белорусский глава Александр Лукашенко дал интервью кремлевским пропагандистам, в котором отреагировал, в частности, на похищение оппозиционера Марии Колесниковой.

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Прямую речь пропагандиста «России 1» Евгения Рожкова, который присутствовал на встрече, цитирует российское агентство ТАСС.

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украине, потому что у нее там якобы есть сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», - ответил росиянин.

Ранее белорусские власти подтвердили, что задержали Марию Колесникову на границе с Украиной: авто членов Координационного совета, покидая республику, «создало угрозу» их пограничнику. Однако, по словам официального представителя Госпогранкомитета, спутники Колесниковой якобы оставили ее вне транспорта.

Исчезновение Колесниковой: что известно

Очевидец похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили у Национального художественного музея - неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария.

Позже телефон Родненкова также стал недоступен. Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухой.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

Позже появилась информация о том, что Колесникова покинула Беларусь и прибыла в Украину. По другой версии, Колесникову задержали на границе, а Родненкову и Кравцову удалось покинуть Беларусь.

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Автор: Яна Ставская