В украинской погранслужбе сообщили, что Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине.

Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, а Родненков и Кравцов смогли покинуть Беларусь и находятся в Украине.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

"После оформления транспортное средство - BMW - Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я", - рассказал Бычковский.

По его словам, Колесникову задержали.

Официально: Родненков и Кравцов пересекла границу

В Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о том, что Родненков и Кравцов пересекли белорусско-украинскую границу.

"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ А.Родненков и И.Кравцов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас они проходят пограничный контроль.

"Гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - сообщили украинские пограничники.

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Исчезновение Колесниковой: что известно

Очевидица похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили около 10:05 возле Национального художественного музея – неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

Позже появилась информация о том, что Колесникова покинула Беларусь и прибыла в Украину. По другой версии, Колесникову задержали на границе, а Родненкову и Кравцову удалось покинуть Беларусь.

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Автор: Екатерина Лиманская