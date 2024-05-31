Норвегия поддержала право Украины бить по территории РФ западным оружием

Перед Украиной не должны стоять ограничения по применению переданного западными странами вооружения, сказал глава МИД страны.

Норвегия считает, что Украина может использовать переданное западное вооружение для ударов по России.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде в интервью изданию NRK. Он отметил, что перед Украиной не должны стоять ограничения по применению переданного западными странами вооружения.

"Мы также считаем, что Украина имеет абсолютно четкое международное право атаковать Россию на ее территории как часть своей защиты собственной территории", - сказал Эйде. Видео дня

Правительство страны считает, что Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных целей, которые являются важными для ведения войны. Решение о точных условиях применения вооружения принимает каждая отдельная страна.

"Это абсолютно нормально в войне, и мы не можем заставить Украину воевать с одной рукой за спиной", - заявил Эйде.

Министр также добавил, что Украина должна иметь возможность отвечать на атаки российского дальнобойного вооружения.

Разрешение на удары по территории РФ

Союзники реагируют на давление со стороны Киева, который требует прямо разрешить Украине поражать цели внутри России западным оружием, чтобы остановить контрнаступление и бомбардировки Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступавший вместе с Шольцем во вторник, заявил: "Мы должны позволить [украинцам] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, но не другие гражданские или военные цели".

Другие страны оставляют еще меньше двусмысленности.

"Польское оружие, поставляемое в Украину, не имеет ограничений. Украинцы могут использовать его по своему усмотрению", - заявил заместитель министра обороны Цезарь Томчик.

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