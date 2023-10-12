Кайса Оллонгрен отметила, что в Румынию отправятся от 12 до 18 самолетов.

Нидерландские F-16, на которых украинские летчики будут учиться летать, отправятся в новый учебный центр в Румынии в течение нескольких недель. Вскоре они смогут совершить первый учебный полет.

По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, создание учебного центра в Румынии, одной из соседних с Украиной стран, идет успешно.

"Все идет очень хорошо", - цитирует издание NL Times заявление министра после встречи с коллегами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. "Мы надеемся в течение нескольких недель передать Румынии от 12 до 18 самолетов, благодаря чему центр может начать работу".

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Глава оборонного ведомства отметила, что Амстердам все еще работает над дополнительной помощью для украинских сил ПВО.

"ПВО будет иметь решающее значение для того, чтобы пережить предстоящую зиму", - сказал ей и другим министрам обороны президент Украины Владимир Зеленский. "Нидерланды "смогут сделать еще больше в ближайшие месяцы", - заявила Оллонгрен.

При этом она не смогла сказать, когда Нидерланды передадут Украине первые истребители. В принципе, страна получит 24 истребителя, которые можно будет использовать в борьбе с Россией. У Нидерландов остается 42 таких истребителя. Остальные будут использоваться для обучения пилотов.

"США, на сегодняшний день являющиеся самой крупной и влиятельной страной в НАТО, берут на себя работу Нидерландов и Дании. США возглавят "военно-воздушную коалицию", которая хочет обеспечить Украину современными и сильными ВВС. Нидерланды и Дания, инициаторы создания предыдущей "коалиции истребителей", продолжат оказывать помощь на переднем плане. Это "логично", - отметила глава Минобороны Нидерландов.

Помощь Украине от Ниделандов - что известно

Согласно последнему отчету о помощи, который Оллонгрен направила в парламент, нидерландская военная поддержка Украине в настоящее время составляет 2,1 миллиарда евро. В последние недели Нидерланды поставили Украине 15 танков Т72. Также были отправлены беспилотники, грузовики, боеприпасы и оборудование для разминирования.

Часть расходов будет компенсирована из фонда ЕС. Нидерланды предоставили декларации на общую сумму 833 миллиона евро. На данный момент из фонда возмещено более 242 миллиона евро военной помощи.

Центр подготовки украинских пилотов в Румынии - главные новости

В коалицию для обучения пилотов Украины вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Украинские летчики приступили к теоретической части программы.

В конце сентября в США началась языковая подготовка украинских пилотов. Позже начали формировать новые группы летчиков ВВС Украины для обучения на истребителях.

10 октября 2023 президент Владимир Зеленский заявил, что в Румынии создадут центр подготовки украинских пилотов на многоцелевых истребителях F16.

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