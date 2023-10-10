Также Румыния обещает предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны и артиллерию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Румынии будет создан центр подготовки украинских пилотов на многоцелевых истребителях F16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F16. создается центр подготовки пилотов F16. Мы обсудили с господином президентом как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", - сообщил Зеленский.

Видео дня

Также Зеленский проинформировал румынского коллегу о ситуации на поле боя и об украинских оборонных потребностях.

"Я благодарен за все предоставленные Румынией пакеты поддержки. И за то, что мы обсудили сегодня. Будут хорошие новости об артиллерии и ПВО. Большое спасибо за это", - сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что не может сказать все детали, потому что "может быть информация, которую, не очень хочется, чтобы слышала Российская Федерация".

"Главный мой упор сегодня был на ПВО. И я очень рад, что Украина была услышана румынской стороной", - сказал Зеленский.

F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, в коалицию по обучению украинских пилотов вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Украинские военные уже приступили к теоретической части разработанной программы. Воздушные силы ВСУ показали, как украинские пилоты учатся управлять истребителями F-16.

В конце сентября в США стартовала языковая подготовка украинских пилотов для обучения на F-16.

Позже стало известно, что формируются новые группы украинских летчиков для обучения на американских истребителях.

Вас также могут заинтересовать новости: